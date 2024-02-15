Açıklamada gençlere ve ailelere yönelik yapılan faaliyetlere değinildi.

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Çorum’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve bireysel olarak alabilecekleri önlemlere yönelik “güvenli yaşamı başaralım”,  “3k (kapı-kemer-kamera)”, “1t (telefon-155)” projeleri hakkında çalışma yapıldı.

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Yapılan bilgilendirme çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler, KADES ve uyuma bilgilendirme çalışmaları kapsamında toplamda 74.815 kişiye ulaşıldı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ