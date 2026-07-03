Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Ercan Geçmez, Çorum olaylarının 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında, toplumsal hafızanın canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Geçmez, “Sivas’tan Çorum’a geldik. 12 yaşındaki Koray’ın sesini, 70 yaşında fırına atılan Veli dedemizin sesine katmak için buradayız” dedi. Çorum’un Alevi toplumunun yoğun yaşadığı önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Geçmez, amaçlarının katliamı sadece anmak değil, unutulmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Alevi toplumunun tarih boyunca birlikte yaşamı savunduğunu dile getiren Geçmez, buna rağmen katliamlara maruz kaldıklarını belirterek, “Bizler bu ülkenin çeşitliliğini savunan, birlikte yaşamayı en çok isteyen topluluklardan biriyiz. Ancak buna rağmen birçok acı yaşadık” diye konuştu.

Geçmişte yaşanan olayların nedenlerine de değinen Geçmez, Çorum olaylarının, 12 Eylül darbesine giden süreçte toplumsal ayrışmayı derinleştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Günümüzde de benzer süreçlere dikkat çeken Geçmez, Türkiye’nin giderek karanlığa sürüklendiğini ileri sürdü.

Alevilerin eşit yurttaşlık, laiklik ve demokratik bir cumhuriyet taleplerini yineleyen Geçmez, bu taleplerin sadece Alevi toplumunun değil, tüm toplumun meselesi olduğunu ifade etti. Toplumsal yüzleşmenin önemine vurgu yapan Geçmez, “Katliamlarla yüzleşmeyen toplumlar, benzer acıları yeniden yaşar” dedi.

Kadeş Barış Meydanı’ndan Çorum halkına da çağrıda bulunan Geçmez, barış ve birlikte yaşam vurgusu yaparak, “Bu meydandan tüm Anadolu’ya barışı taşıyacak sözler ve eylemler geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Barış ortamının sağlanması halinde geçmişte yaşanan acıların unutulmayacağını, ancak yeni acıların da yaşanmayacağını belirten Geçmez, “Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi’de, Gezi’de, Roboski’de ve dünyanın neresinde olursa olsun, kendisini ifade ederken katledilen tüm insanları saygıyla anıyorum.

Onlara söz veriyoruz: Biz Aleviler iri olmaya, diri olmaya, bir olmaya, birlikte yaşamaya mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi