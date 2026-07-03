Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranları netleşti. Rakamları değerlendiren Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu görevlilerinin ve emeklilerin alım gücündeki kayıplara dikkat çekerek, kamuda ivedilikle bir ücret reformu yapılması ve Temmuz maaşlarına seyyanen zam yansıtılması çağrısında bulundu.

Açıklanan resmi verilere göre Haziran ayı enflasyon oranının %0,99, 6 aylık enflasyonun %17,76 ve enflasyon farkının %6,09 olarak gerçekleştiğini belirten Fatih Okumuş, Hakem Kurulu’nun belirlediği %7’lik artışla birlikte kamu görevlileri ile emeklilerin toplam maaş artışının %13,52’de kaldığını ifade etti.

Yapılan artışla birlikte en düşük kamu görevlisi maaşının (Hizmetli 15/1 - Bekar) 58.305 liradan 66.188 liraya, 5434 sayılı Kanuna göre en düşük emekli aylığının ise 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldiğini kaydeden Okumuş, bu artışların piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldığını vurguladı.

Hakem Kurulu’nun geride kalan dönemdeki kararlarını eleştiren Okumuş, kamu görevlileri ve emeklilerin uzun süredir enflasyona karşı korunamadığını belirterek, “Kamu işvereninin uzlaşmaz, Hakem Kurulu’nun ise sahadan uzak tavrı nedeniyle kamu görevlisi ve emeklilerimizin alım gücü, enflasyon rüzgârında savrulmaktadır. İşveren ve Maliye tarafı; bu olumsuz tabloyu nominal değerler üzerinden süslü ifadelerle perdelemek yerine, gerçekleri görmeli ve yaşanan alım gücü kaybını telafi etmelidir” dedi.

“HAKLI ÇIKTIĞIMIZ İÇİN DEĞİL,

ÇALIŞANLARIMIZ KAYBETTİĞİ

İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ”

Hazine ve Maliye yöneticilerine seslenen Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, ekonomi yönetiminin market ve pazar etiketlerine, paylaşımda adalete ve enflasyon altında zorlanan memurlara gözünü kapatmaması gerektiğini söyledi.

Okumuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Memur-Sen olarak, bugün ortaya çıkan bu tablonun yaşanacağını defaatle dile getirdik, ısrarla altını çizdik ve uyardık. Bugün haklı çıktığımız için değil; memurlarımız ve emeklilerimiz ekonomik olarak kaybettiği için sesimizi yükseltiyoruz. Yıl içerisinde sürekli güncellenen enflasyon hedefleri gibi, maaş ve ücret artışları da adil bir şekilde yenilenmelidir. Temmuz maaşları 'Gelirde Adalet, Ücrette Dengeyi' sağlayacak şekilde Seyyanen Zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu daha fazla gecikmeden hayata geçirilmelidir.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR