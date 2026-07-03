ÇELİK BORULAR DEVRİLDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Adliye Mahallesinde çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı alanında faaliyet gösteren bir fabrikaya malzeme getiren 65 yaşındaki Cemal Odabaş, dorse üzerindeki halatı çözerken çelik borular üzerine devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Odabaş müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVLİ, 3 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve üç çocuk babası Cemal Odabaş'ın Çorum'un Osmancık ilçesinden olduğu, bir süredir Akçakoca'da yaşadıkları ve Arifiye'deki fabrikaya malzeme getirdiği öğrenildi.