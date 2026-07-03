Çorum’da 46 yıl önce meydana gelen ve halen hafızalardan silinmeyen kanlı olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen yürüyüş ve ardından yapılan basın açıklamasıyla anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hitit Derkleri Federasyonu, CHP, DEM Parti, EMEP, SOL Parti, Eğitim-Sen ve köy denekleri de destek verdi.

“29 Mayıs-4 Temmuz 1980 unutmadık, unutturmayacağız” yazılı bir pankartın açıldığı yürüyüş, Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde toplanılmasının ardından başladı. Bahabey Caddesi ve Gazi Caddesi boyunca sloganlar eşliğinde basın açıklamasının yapılacağı Kadeş Barış Meydanı’na yürüyen kitle sık sık, “Faşizme karşı omuz omuza, “Çorum’u unutma unutturma”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarını attı.

Yürüyüşe, olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanısıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP PM Üyesi Tolga Sağ, HDP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de katıldı.

46 yıl önce hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun yapılmasının ardından bir konuşma yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum katliamının, Malatya, Sivas ve Maraş katliamlarının devamı niteliğinde olduğunu belirterek, bu süreçlerin toplumsal ayrışmayı derinleştirmek ve 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Ercan Geçmez, Sivas katliamı anmasının hemen ardından Çorum’a geldiklerini belirterek, “12 yaşındaki Koray’ın sesini, 70 yaşında fırına atılan Veli dedemizin sesine katmak için buradayız” dedi. Çorum’un Alevi toplumunun yoğun yaşadığı önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Geçmez, amaçlarının katliamı sadece anmak değil, unutulmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Dede Şahin Polat ve Naime Nayman tarafından çerağ yakıldı devamında ise semah dönüldü.

Muhabir: Haber Merkezi