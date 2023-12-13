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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 65,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ekim ayında aylık yüzde 4,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,9 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.