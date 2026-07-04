Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Tolga Sağ, 3 Temmuz Çorum Olayları anma programı kapsamında geldiği Çorum’da CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve il örgütü, Tolga Sağ’ı parti binasında misafir etti.

Ziyarette, Çorum Olayları anma programı ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, nazik ziyaretinden dolayı Tolga Sağ’a teşekkür etti.

Programın ardından parti yöneticileri ve örgüt üyeleri, anma etkinlikleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi