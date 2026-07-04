Çorum’un yetenekli tiyatrocusu Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, İlknur Topcu ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün törenleri, Anadolu’nun gelenek ve göreneklerine uygun olarak köy ortamında yapıldı. Nurcan – Adem Topcu’nun kızları İlknur ile Güzide – Kadir Ergan’ın oğlu Caner’in düğün töreni coşku içerisinde tamamlandı.

Mecitözü İlçesi’nin Sorkoğlan Köyü’nde kına, damat çimdirme, gelin alma gibi uygulamalar yerine getirilerek Anadolu’nun gelenek ve göreneklerine uygun olarak yapılan düğünün ardından Gülüm Düğün Salonu’nda balo düzenlendi.

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan kıydı. Şahitler huzurunda ömür boyu bir mutluluk için “evet” diyen genç çift, pasta kesme merasiminin ardından dans ederek, davetlilerle birlikte halay çekip çiftetelli oynayarak coşku dolu saatlere imza attı. Sanatçı Çiçek Erdemir ve saz arkadaşlarının canlı müziği eşliğinde güzel bir düğün coşkusu yaşandı.

Ergan ve Topcu ailelerinin yanı sıra çok sayıda dost, akraba ve davetli bu mutlu güne tanıklık etti. Üç gün boyunca coşkunun ve mutluluğun hâkim olduğu düğün töreni, renkli görüntülere sahne olurken, son yıllarda Çorum'da gerçekleştirilen en görkemli düğün organizasyonlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Düğüne; kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ