TOKİ ve firma tarafından sözleşme imzalanmasının ardından ilçeye gelen firma yetkilileri hafriyat çalışmalarına başlarken, yer tesliminin yarın yapılacağı bildirildi. 628 milyon liraya mal olacak proje kapsamında 267 konut inşa edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Proje Müdürü Erhan Cerit, İskilip’e yapılacak olan toplu konut projesinin 628 milyon liraya mal olacağını belirterek, ilçeye 267 tane konut inşa edileceğini açıkladı.

TOKİ konutlarının yer tesliminin yarın yapılacağını açıklayan Erhan Cerit, “Proje 400 günde tamamlanacak. 2025 yılı sonunda konutları teslim edeceğiz. TOKİ konutları 14 blokta 2+1, ve 3+1 dairelerden oluşacak. Kot farkı nedeniyle binalar kademeli olacak. Proje kapsamında 300 tonluk bir su deposu yapılacak. Yollarda düzenleme olacak. İş makineleri çalışmaya başladı. Ekiplerimiz sürekli hafriyat alıyor. Konutların kaba inşaatı Kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan ve hak sahipleri abonelik işlemlerinin yaptırdıktan sonra konutlarına taşınabilecek” dedi.