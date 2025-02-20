Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adalarında ilimizin de bulunduğu 50 ilde arsa satacak.

TOKİ, 50 ilde bulunan arsalarını açık artırma yöntemiyle yarın satışa sunacak. Yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturacak olan satış, peşin ödeme indirimi, uzun vadeli ödeme ve KDV muafiyeti gibi cazip avantajlar sunuyor.

Arsa satışı yarın saat 10.30’da başlayacak. İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek satışa katılmak isteyenler, “emlakmuzayede.com.tr” adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecekler. Online katılım imkânı, süreçleri daha da kolaylaştıracak.

Editör: HABER MERKEZİ

Arsa satışları için TOKİ, iki farklı ödeme planı sunuyor. Bu seçenekler, yatırımcılara esneklik sağlayacak şekilde düzenlendi:%25 Peşinat + 48 Ay Vade: 6 aylık ÜFE artışı %12,5 Yıllık ÜFE artışı %25%40 Peşinat + 36 Ay Vade: 6 aylık ÜFE artışı %7,5 Yıllık ÜFE artışı %15Ayrıca peşin ödeme yaparak arsa satın almak isteyenler için %15 indirim avantajı sağlanacak.