Çorum'un İskilip ilçesinde de 267 konutun yapımı devam ediyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçesinde devam eden 267 konutluk TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Üye Selahattin Erden ve teknik ekibi eşlik etti.



Proje Müdürü Erhan Cerit ve yüklenici firma Özbek İnşaat yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Çizikci, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla konutlarımız hızla tamamlanıyor. Ağustos ayında teslim edilmesi planlanan konutlarla ilgili gerekli takvim, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, konutlarımız modern ve konforlu bir şekilde yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

Çizikci, belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini, hemşehrilerinin kısa sürede yeni konutlarına kavuşması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.