Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın emektarlarından yurtdışında yaşayan Turan Meriç yaklaşık 1 ay önce hastanede tedaviye alındı. 3 haftalık tedavisinin ardından evinde tedavisine devam edilen Meriç bugün hayatını kaybetti.

Turan Meriç’in vefatını Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy bir paylaşım ile sevenlerine duyurdu. Aksoy; “Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Çorum rıza şehrinin emektarı yoldaşımız, can dostumuz Turan Meriç Hakka yürüdü. Ruhu şad olsun. Hak katında mekanı kaim, sevenlerinin gönlünde daim olsun. Çok erken kaybettik acımız büyük yıldızlar yoldaşı olsun” görüşüne yer verdi.

Turan Meriç’in ani vefatı sevenlerini üzerken cenazesi ile ilgili bilgiler önümüzdeki saatlerde belli olacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ