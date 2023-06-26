Bayramların, insanlar ve toplumlar arasında sevgi ve hoşgörüyü zenginleştirdiği gibi acının ve mutluluğun paylaşıldığı özel ve anlamlı günler olduğunun altını çizen Tokgöz, “Milletçe yaşama ve duygu birliğimizin en üst düzeyde yaşandığı, küskünlüklerin yerini barışın aldığı bu bayramda da sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızı tazeleyerek bayramı mutluluk içinde kutlayacağız” diye konuştu.

Bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının da arttığını belirten Tokgöz, “Özellikle sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalıyız” dedi.

Birlik ve beraberlik içinde, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmamız gerektiğini dile getiren Tokgöz, “Yardımlaşma ve dayanışmamızı güçlendirerek, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşayarak kutlamalıyız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize rahmet dilerken, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.