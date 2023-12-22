Yerel seçimlerin ardından yeni bir başlangıç yaparak Sungurlu’yu hep birlikte daha da ileri taşımak için yola çıktığını söyleyen AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Tök, “Sungurlu OSB’miz her geçen gün büyüme devam ediyor. Sungurlu’muzu gelişen sanayimize hazır hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılı şehri için hazırız ve kararlıyız. Kıymetli hemşehrilerim; OSB'mizin tamamlanması ile birlikte Sungurlu’muz ekonomiden istihdama ve nüfus artışı ile beraber birçok alanda ciddi ilerleme sağlayacaktır.

Bununla birlikte bizlerde; İlçemizi sağlam temeller üzerine inşaa etmek ve geleceğe hazırlamak üzere yola çıktık. Unutmayalım; bir şey değişecek, Sungurlu değişecek. Kıymetli hemşehrilerim; Sungurlu’muzun sorunlarını biliyoruz. Göz ardı etmeden, ertelemeden büyük bir özveriyle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.