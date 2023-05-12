Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, 19 TC 2023 plakalı TOGG ile Kadeş Barış Meydanı’na girmesinin ardından aracın etrafında büyük bir kalabalık toplandı. TOGG T10X’un görücüye çıktığı tanıtım etkinliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, büyük bir gurur yaşadı.

Kadeş Barış Meydanı’ndaki tanıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

Aşgın “Yerli ve milli aracı bu millet yapamaz dediler, Allah’ın izniyle yaptık. Yerli İHA’mızı, SİHA’mızı, uçağımızı yaptık. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Ülkemizle e kadar gurur duysak azdır. Bu milleti hayalleri ile buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sırtını PKK’ya, FETÖ’ye dayayanlara inat, Atatürk Havalimanı’nı Amerika’ya peşkeş çekmeye çalışanlara inat Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” dedi.