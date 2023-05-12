Dünyanın en büyük medeniyetleri den Hitit İmparatorluğunun başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum Müzesi, Togg'u ağırladı. "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla şehir turu atan Vali Mustafa Çiftçi, müze çalışanları tarafından karşılandı. Müze bahçesinde Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve ardından okul hizmeti veren 106 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi bina bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müzedeki programın ardından Vali Mustafa Çiftçi, Togg ile müzeden ayrılarak Çorum Belediyesi'ne geçti. Togg'la sürüş deneyimini basın mensuplarıyla paylaşan Vali Mustafa Çiftçi, aracı çok beğendiğini söyledi. Yerli ve milli aracımız Togg’un ülkemize ve memleketimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, “Bu aracımız test aracı bütün illere gidiyor ama ilerleyen günlerde ilk etapta valiliklere ve büyükelçiliklere gönderilecek bu araç. Aracı çok beğendim. Gerek iç hacmi, gerek bagajı gerekse de kullanımı ile mükemmel bir araç. Sınıfında Togg'dan daha iyi araçlar vardır ama bu araç tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Halkımız da yerli ve milli aracı büyük heyecanla karşıladı. Ben de bugün ilk kez yerli ve milli aracımızı deneyimleme şansı buldum. Mutluyum" diye konuştu. (İHA)