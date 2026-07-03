Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik 30 milyon avro bütçeli yeni hibe paketini duyurdu. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, desteklerin hem yeni yatırımları hem de mevcut işletmelerin modernizasyonunu kapsadığı bildirildi.

“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri çerçevesinde açılan çağrının yaklaşık 1,6 milyar liralık bir hibe büyüklüğüne karşılık geldiği belirtilirken, süt ve kırmızı et üreten büyükbaş ve küçükbaş işletmeler ile kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelere yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda destek sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, süt ve kırmızı et üretimi yapan işletmelerde yeni tesis kurulumlarının yanı sıra mevcut işletmelerin modernizasyonuna destek verileceği, kanatlı sektöründe ise yalnızca mevcut işletmelerin modernizasyonu ve kapasite artırımı projelerinin destekleneceği kaydedildi.

Proje tutarlarında alt limitin tüm sektörler için 20 bin avro olduğu, üst limitlerin ise sektörlere göre değiştiği bildirildi. Buna göre üst limitler; süt ve kırmızı et sektöründe 750 bin avro, yumurta üretiminde 500 bin avro, broyler tavukçuluk ve hindi yetiştiriciliğinde 375 bin avro, kaz yetiştiriciliğinde ise 125 bin avro olarak belirlendi. Yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarının destek kapsamında olduğu, ayrıca tüm harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf tutulacağı vurgulandı.

SIRALAMA PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Başvuruların toplam destek tutarının ayrılan bütçeyi aşması durumunda projelerin, IPARD Programı’nda belirlenen sıralama kriterlerine göre değerlendirileceği belirtildi. Bu kapsamda yatırımcıların, gereksiz yüksek maliyetli kalemlerden kaçınarak projelerini daha avantajlı hale getirebileceği ifade edildi.

Yatırımcıların projelerine hakim olmalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, yapım işlerinden makine-ekipman seçimine kadar tüm süreçlerde bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca başvuru sahiplerinin İl Koordinatörlüğü’nde sıralama puanlarını hesaplatmalarının olası mağduriyetlerin önüne geçeceği kaydedildi.

Tedarikçi seçiminde de dikkatli olunması gerektiğine işaret edilerek, sektörde tecrübeli, kurumsal ve güvenilir firmalarla çalışılmasının yatırımcıların lehine olacağı belirtildi.

BAŞVURULAR 28 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Hibe programına başvuruların 28 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağı, online başvuru sisteminin 31 Ağustos 2026’da kapanacağı açıklandı. Fiziki başvuru dosyalarının ise en geç 7 Eylül 2026 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Projelerin uygulama sürelerinin, yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlarda ise en fazla 18 ay olarak planlanması gerektiği ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR