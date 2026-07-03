Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, ekonomik tabloyu değerlendirdiği basın açıklamasında, toplumun farklı kesimleri arasındaki gelir uçurumunun giderek büyüdüğünü belirterek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Damar, özellikle emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, artan enflasyon ve zamlar karşısında maaşların eridiğini ifade etti. Emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını belirten Damar, “Emekliler artık hayatta kalma değil, adeta sefalet mücadelesi veriyor” dedi.

Kira fiyatlarının küçük yerleşim yerlerinde dahi emekli maaşlarını aştığına dikkat çeken Damar, barınma krizinin her geçen gün derinleştiğini söyledi. Sağlık harcamalarındaki artışın da vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Damar, ileri yaştaki birçok emeklinin geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Açıklamasında kamu yönetimine de eleştiriler yönelten Damar, üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan uzak bir yaşam sürdüğünü savundu. Çoklu maaş uygulamaları, lüks makam araçları ve ayrıcalıklı yaşam tarzlarının kamu vicdanını yaraladığını ifade eden Damar, gelir adaletsizliğinin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirtti.

Milletvekili maaşları ve ayrıcalıklarına da değinen Damar, bu durumun toplumda ciddi rahatsızlık yarattığını dile getirerek, ekonomik yükün büyük kısmının dar gelirli vatandaşların sırtında olduğunu savundu.

Türkiye’de bütçe kaynaklarının adil dağıtılmadığını öne süren Damar, açıklamasını “Alın teriyle geçinen vatandaşlar açlıkla mücadele ederken, yönetenlerin bu tabloya seyirci kalması kabul edilemez” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: SELDA FINDIK