Samsun'un Kavak ilçesinde yıllardır yaşatılan kültür mirası ve ilçeye özgü lezzetlerden biri olan kaz tiridi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sezonu açtı. Kavak Belediyesi Sosyal Tesisi Tirit Evi müşterilerine bölgenin yöresel yemeği olan kaz tiridi ikramına başladı.



İlçede özellikle soğuk kış gecelerinin sohbet ve muhabbet yemeği olarak bilinen tirit sezonu boyunca yaklaşık 5 bin dolayında kaz tüketildiği öğrenildi. Bölgenin en sevilen bir yemeği yöresel kaz tiridini tatmak için Türkiye'nin birçok noktasından misafirleri ağırladıklarını söyleyen tesis şef garsonu Seyit Ahmet Ömür, “Kavak ilçemizin kendisine has pişirme şekli ile hazırladığımız tiridimizin ünü artık ilçemizin sınırları aştı. Her yıl düzenli olarak tirit yemeğe gelen misafirlerimiz var. Karadeniz illeri başta olmak üzere birçok bölgeden müşterimiz var. Bu lezzeti tatmak için Ankara, Çorum, Ordu, Sinop’tan gelen misafirlerimiz oluyor. Bu yıl da havaların soğuması kazlarımızın yağlanması ile yeni sezonu açtık. Herkesi yöresel yemeğimiz tiridi tatmaları için Kavak ilçemize bekliyoruz” dedi.

KAZ TİRİT YEMEĞİ YAPILIŞI

Kaz tirit yemeğinin malzemeleri; kaz, bulgur, yufka ve undan oluşmakta. Kaz kesildikten sonra tüyleri iyice temizlenir. Kanatları, pişileri yağlamak amacıyla saklanır. Kazın yağı bir bıçakla yüzülerek alınır. Karnı yarılarak iç organları ve iç yağları çıkarılır. Yüzülen kazın eti yeterince su ve tuz konarak bir tencerede pişirilir. Pişen kaz eti kemiklerinden alınarak küçük parçalara bölünür ve bir tepsiye konur. Tencerede pişen kazın et suyu bulgura konularak bulgur pilavı hazırlanır. Kaz tirit ekmeği, buğday ununun hamurundan açılır. Küçük lokmalar haline getirilen hamur, oklava veya merdane ile ince yufka haline getirilir. Sac üzerinde pişirilen yufkalar katlanarak, üçgen şekilde sekiz parçaya bölünür. Bu işler devam ederken kazın iç ve dış yağları küçük parçalar halinde kesilerek bir tencere veya tavada eritilir. Ve kıkırdak şeklini alana kadar yağlar pişirilir. Bu yağın içerisindeki kıkırdaklar alınarak daha önce pişirilen bulgur pilavına katılır ve pilava damak tadı vermesi sağlanır. Sekiz parçaya ayrılan yufkalar eritilen kaz yağı ile bir kaşık üzerine dizilerek yağlanır. Tirit yemeği hazır hale gelmiştir. Büyükçe tepsiye önce bulgur pilavı; sonra üzerine bolca küçük parçalara ayrılmış kaz etleri konur. Tepsinin kenarına tirit ekmekleri yerleştirilir. Tirit ekmeğinin elle alınıp kaz eti ve pilavın üzerine çökertilerek yenmesi oldukça lezzetlidir. Yanında üzüm hoşafı, ekşi çalkalaması ayrı bir damak tadı kazandırır.