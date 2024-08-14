Dudu – Kenan Sir çiftinin kızları Aleyna ile Sevim – Ercan Koparan çiftinin oğulları Alperen Can, coşkulu bir törenle nişanlandı.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan nişan törenine protokol üyeleri ve davetliler büyük ilgi gösterdi. Nişan törenine; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, İl Genel Meclis Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Bolat, Dursun Uzunca, CHP İlçe Başkanları, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, Belediye Muhtarlar Müdürü Mustafa Kanat, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, iş insanları; Halis Durkaya, Arap Gürlek, Suat Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci birlikte taktı.

Davetliler, yerel sanatçı Nazlı Kalender ve saz arkadaşlarının canlı müziği eşliğinde doyasına eğlendi.