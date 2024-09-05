Çorum’un tanıtımını yapan Hoşgör, ünlülere leblebi ikram etti, Çorum leblebisinin farkını gösterdi.

Enis Arıkan’ın daimi yarışmacı olduğu, Şebnem Bozoklu’nun ise eğlenceli sunumuyla ekrana gelen kanal D'nin sevilen yarışma programı Password’un yeni bölümüne Çorumlu Sağlık Teknikeri Volkan Hoşgör ve Çorum Leblebisi damga vurdu.

Eser- Berfu Yenenler çiftin konuk olduğu eğlenceli bölümde, Çorum’dan yarışmacı olarak katılan Hoşgör, programa katılan ünlülere Çorum Leblebisi ikramında bulundu.

Yarışmada avuç avuç Çorum leblebisi yiyen ünlüler, Çorum leblebisine övgülerde bulundu.