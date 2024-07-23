Mehmet A.(49) idaresindeki 63 AFV 476 plakalı TIR, Çorum-Alaca Karayolu Çayhatap Köyü yakınlarında Bektaş O.(42)’nin kullandığı 19 AEY 623 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışma nedeni ile devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bektaş O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK