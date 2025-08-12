Zeynep ve Muharrem Doğan’ın oğlu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan’ın akrabası, Cemal Doğan’ın yeğeni olan Cem Doğan, daha önce anjiyo ameliyatı olmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören Cem Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Cem Doğan’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.30’da Mislerovacığı Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi