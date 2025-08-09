Çorum'un Bayat ilçesi Tepekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, evli ve 1 çocuk babası İsa Alparslan (36), hayatını kaybetti.

İsa Alparslan’ın evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 155. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

ÖLÜM HABERİ ÜZDÜ

Alınan bilgilere göre, H.A. ile kuzeni İsa Alpaslan, evde sohbet ettiler. H.A., sabah saatlerinde evden ayrılırken, kuzeni İsa Alpaslan ise evde tek kaldı. İlerleyen saatlerde aradığı kuzenine ulaşamayan H.A., duyduğu endişe üzerine eve gitti. Banyoda kuzeninin cansız bedeniyle karşılaşan H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alpaslan’ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölüm sebebi araştırılıyor.

TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Tepekutuğun köyü mezarlığında toprağa verilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.