Olay, Kale Mahallesi İbik 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Sokaktaki silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bidirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS