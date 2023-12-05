Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından “1 Aralık Dünya AIDS Günü” kapsamında AHL Park Alışveriş Merkezinde bilgilendirme standı açıldı.
Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte HIV enfeksiyonuna yönelik afiş ve broşürler kullanılarak bilgilendirme yapılırken, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları eşliğinde yurttaşların soruları cevaplandırıldı.