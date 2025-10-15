İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, TİGEM’in geliştirdiği yeni sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohum çeşitleri tanıtıldı.

Çorum'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından geliştirilen yüksek verimli yeni nesil hububat ve yem bitkileri tohumları çiftçilerle buluşturuldu.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tarımsal üretimde verimliliği artıracak önemli bilgiler paylaşıldı.

VERİMLİLİK VURGUSU

Tarım İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TİGEM tarafından geliştirilen sertifikalı buğday ve arpa çeşitleri üreticilere tanıtıldı. Tohumların, bölge iklimine uygunluğu ve yüksek verim potansiyeliyle öne çıktığı belirtildi.

TİGEM uzmanları, üreticilerin tohum seçiminde dikkat etmesi gereken kriterleri paylaştı. Ayrıca iklim değişikliğine dayanıklı türlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

TOPRAK TAHLİLİ VE

MÜNAVEBE ANLATILDI

Toplantıda, tarımsal üretim planlamasının temel adımları da üreticilerle paylaşıldı. Uzmanlar; toprak tahlilinin zamanında yapılmasının, ihtiyaca göre gübreleme ile verimi ve ürün kalitesini artıracağını vurguladı.

Münavebe yani ürün rotasyonu uygulamalarının, hem toprak sağlığı hem de sürdürülebilir üretim açısından kritik olduğu hatırlatıldı.

“BİLİNÇLİ ÜRETİM, GÜÇLÜ TARIM DEMEKTİR”

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, üreticilerin yeni teknolojiler ve tohumlarla buluşturulmasının önemine değindi. Taş, “Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerle bilgi paylaşımını artırıyoruz” dedi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya İl Müdürü Hasan Taş, TİGEM Bitkisel Üretim Şube Müdürü Doğan Koç, Gökhöyük İşletme Müdürü Halil Ozan Topaloğlu, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da katıldı.

Etkinlik sonunda üreticiler, tanıtılan tohum çeşitleri ve uygulamalı tarım teknikleri hakkında uzmanlara sorular yöneltti.

Muhabir: Haber Merkezi