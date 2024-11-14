Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Özkubat, Vali Ali Çalgan’ı yeni görevinden dolayı kutladı.

Ziyarette Vali Ali Çalgan ve Borsa yöneticileri ilimizin ticaret ve ekonomik gelişimi adına yapılabilecek işbirlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çalgan ise, Çorum Ticaret Borsası’nın kent ekonomisindeki önemli rolünü vurgulayarak, iş dünyasıyla güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde olmanın kent için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi