Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, kurdukları 31.200 ton kapasiteli lisanslı deponun yetersiz kaldığını belirterek, TOBB Lidaş Başkanı Yahya Toplu ve Genel Müdür R.Kayhan Ünal’la konuyu değerlendirdiklerini, kapasite artırımı için fizibilite çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Özkubat, yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi:

“5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında, özel sektöre örnek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun isteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda 2010 yılında kurulmuş ülkemizin ilk lisanslı depoculuk şirketi olup, halen ülkemizde 225 özel şirket tarafından 305 farklı yerde kurulmuş toplam 11.836.038 ton kapasiteli lisanslı depolar içerisinde lisans kapasitesi olarak ikinci sırada yer almaktadır.

TMO TOBB Lisanslı Depoculuk Faaliyeti Türkiye genelinde farklı illerde toplam 405.200 ton depolama kapasitesine ulaşılmıştır. İlimizde 2022 yılında borsamızın talebi ile 31.200 ton kapasiteli lisanslı depo kurulmuş ve faaliyete başlamıştır, ancak biz ilimizdeki bu depo kapasitesinin yeterli olmadığını görüyoruz.

Bununla ilgili TOBB Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ve Genel Müdür R. Kayhan Ünal ile gerekli görüşmeler yapılarak ilimizdeki mevcut lisanslı depomuzda kapasite artırımı yapılması için fizibilite görüşmeleri yapılmaya başlanmıştır. İlimize hayırlı olsun.”