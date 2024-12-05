Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ortaklaşa hazırladıkları ''Şarkılarımız Birliktir, Gücümüz Sevgi'' temalı program beğeniyle izlendi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonundaki etkinliğe, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti ve STK yöneticileri, özel öğrenciler ve onların velileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, açılış konuşmasında, Çorum’da özel eğitim veren 20 okul bulunduğunu, normal okullar bünyesinde de 72 özel eğitim sınıfı oluşturulduğunu, yaygın olarak destek eğitimlerinin verildiğini söyledi. HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, farkındalık oluşturma adına her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurgularken, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da, devletin, özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunabilmek izin sevgi ve şefkatli bir yaklaşım içinde olduğunu ifade etti.