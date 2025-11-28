Çorum Eczacı Odası, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda sağlık hizmetlerinin etkin, koordineli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesinde tıbbi sekreterlerin kritik rolüne dikkat çekti.

Mesajda, tıbbi sekreterlerin hastaların ilk karşılandığı noktada güven sağlayan, sağlık kayıtlarının düzenli tutulmasına katkıda bulunan ve yoğun iş temposu içinde sabır, dikkat ve özveriyle görev yapan önemli sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapıldı.

“Tıbbi sekreterler; iletişim becerileri, profesyonellikleri, sorumluluk bilinci ve insan odaklı yaklaşımlarıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselten, sağlık sistemimizin görünmeyen ama en güçlü yapı taşlarındandır” denilen açıklamada, tüm tıbbi sekreterlerin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kutlanarak özverili emekleri için teşekkür edildi.

