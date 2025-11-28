Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri” düzenlendi.

Seminer, Alaca Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Uzmanı Büşra Kesgin tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, şiddet döngüsü, yaygınlık verileri ve kadınlar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, mağdurların başvurabileceği kurumlar ve destek sistemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Seminer sırasında, katılımcılara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık mesajları da aktarıldı. Etkinlik, öğrencilerin aktif katılımıyla interaktif bir şekilde tamamlandı.

Aile Sosyal Destek Uzmanı Büşra Kesgin, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine değinerek, “Şiddetle mücadelede yalnız değilsiniz” mesajını paylaştı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ