3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlanması amacıyla Çorum’da kurumlararası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy başkanlık etti.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya kamu kurumları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurumlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşması, farkındalık oluşturulması ve engelli bireylere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda; İl genelinde yapılacak etkinliklerin planlanması, Farkındalık çalışmalarının koordinasyonu, Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerin belirlenmesi, Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılar, 3 Aralık’ın yalnızca bir anma günü değil, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ortak çaba gerektiren bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi