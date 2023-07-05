Transferde hareketleri saatler yaşayan Çorum Futbol Kulübü’nde CEO Abdulhamit Yıldız bugün Ankara’da Thomas Verheydt ve Zargo Toure ile bir araya geldi.

İki futbolcu ve menajerleri ile uzun süren görüşmenin sonunda anlaştıklarını belirten Yıldız, “Thomas ve Toure transferinde son aşamaya geldik. İki futbolcu akşam saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecekler. Sağlık kontrollerinde bir pürüz çıkmaması halinde resmi imzayı atacağız” dedi.

Öte yandan Eren Tozlu’nun menajeri ile bir görüşme yaptığını da belirten Abdulhamit Yıldız, ilk görüşme olumlu geçtiğini ifade etti. Transferin resmiyet kazanması için son bir görüşme daha yapacaklarını belirten Yıldız, Caner Cavlan, Geraldo ve Süleyman Luş transferinde ise görüşmelerin devam ettiğini belirtti.