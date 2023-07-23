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Bolu kampında Çorum Tıme mikrofonlarına konuşan deneyimli golcü, Türkiye’de kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Geçen seneden kalan futbolcuların Çorum FK çatısı altında iyi bir aile olduklarına vurgu yapan Verheydt, “Biz bu aileye sonradan dahil olduk. Yavaş yavaş ailenin bir parçası oluyoruz. Geçen seneden kalan futbolcular bize her konuda çok destek oluyor. Onların desteği ile uyum sorunu yaşamıyorum. Çorum’da kendimi olumlu yönde geliştireceğimi düşünüyorum” dedi.

Çorum FK’da kaç gol atacağına dair gelen soru üzerine açıklamalarına devam eden Thomas, “Hollanda’da ki geçtiğimiz 2 sezona baktığımız zaman gol istatistiğim çok iyi. Hollanda’da goller atarak Çorum’a geldim. Yandan gelen ortalarda etkili olduğumu düşünüyorum. Çorum’da da takım arkadaşlarım yandan ortalarla beni buluştururlarsa Çorum’da da çok gol atarım. Takımıma her türlü katkı sağlamak istiyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririm” ifadelerini kullandı.