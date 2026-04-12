Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 35.hafta maçında konuk olduğu Pendikspor’la 1-1 berabere kalırken, 1 puanı getiren golün sahibi Mame Thiam aynı zamanda önemli bir istatistiğe de imza attı.

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda pek süre alamayan Thiam, Pendikspor karşısında 74.dakikada Burak Çoban’ın yerine oyuna girdi. Senegalli golcü 90+2.dakikada rakip savunmadaki büyük hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve bu sezon 9.golünü attı ve Arca Çorum FK’nın bu sezonki en golcü futbolcusu unvanını aldı.

Ara transfer döneminde Sarıyer’e transfer olan Emeka Eze’nin, ligde 5, Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 8 golü bulunuyordu.