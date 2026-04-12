1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olarak gelecek sezon Çorum’u BAL’da temsil etmeye hak kazanan Mimar Sinanspor’a Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer ve Karaca Tandır İşletmecisi Salih Biçer yemek jestinde bulundu.

Biçer kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Karaca Tandır’da gerçekleştirilen organizasyon, samimi ve coşkulu anlara sahne oldu. Şampiyonluk sevincinin paylaşıldığı yemekte Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinan Gençlikspor Yönetim Kurulu Üyesi Alper Zahir, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Katılımcılar, elde edilen başarının gururunu hep birlikte yaşarken, takımın Bölgesel Amatör Lig yolculuğu öncesinde moral depoladı.

Gecede konuşan Alper Zahir, Mimar Sinan Gençlikspor’un elde ettiği şampiyonluğun tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Bu başarı büyük bir emeğin ve inancın ürünüdür. Sorumluluğumuzun farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Çorum’umuzu en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Zahir, organizasyonu düzenleyen Salih ve Adem Biçer’e de teşekkür ederek, bu tür desteklerin kulüpler için son derece değerli olduğunu ifade etti.