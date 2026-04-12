29 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 4 bronz madalya kazanan Atılım 1984 Spor Kulübü’nün sporcuları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) ziyaret etti.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Baş Antrenör Fatih Saltan önderliğinde ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile görüşen başarılı sporcular uluslararası arenada da Çorum’u başarıyla temsil edeceklerinin sözünü verdiler. ASKF Başkan Yardımcısı Cumhur Sevinç ve Genel Sekreter Mesut Çetinoğlu ile birlikte şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Arıcı, “Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizleri gururlandırmaktadır.Nazik ziyaretleri için Atılım Spor Kulübü ailemize teşekkür ediyor, sporcularımıza ve değerli hocamıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.