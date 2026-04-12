Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği 15-17 Nisan tarihleri arasında Çorum’un Osmancık ilçesinde yapılacak. Ülke genelinden çok sayıda takımın mücadele edeceği grup birinciliğinde Çorum’u Osmancık Belediyespor temsil edecek.

Bu kritik müsabakalar öncesi hazırlıklarını sürdüren Osmancık Belediyespor’un genç kızları önceki gün Yozgat Yurdumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Antrenör Ümit Gökgöz, “Grup maçları öncesinde hazır ve formda bir görüntü veren sporcularımızı kutluyorum. Tecrübeli oyunculardan kurulu kadrosu ile 2. Lig yolunda favori takımlardan biri olan rakibimiz Yozgat Yurdumspor a bölgesel lig final etabında başarılar diliyorum.

Takımımızı hazırlık maçında bile yalnız bırakmayan Kaymakamımız Furkan Duman a , Kulüp Başkanımız Emrah Tüysüz’e, Yönetim Kurulu üyelerimiz Cihan Dinya’ya, Gökhan Kent ve Fatih Yonar’a da sonsuz teşekkür ederim” dedi.