Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

TFFHGD Çorum Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün toplanan Ahmet Ecevit başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Genel kurul ilk toplantısı, 23 Ekim Çarşamba günü, Buhara Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci kongre 30 Ekim Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Öte yandan, mevcut başkan Ahmet Ecevit'in genel kurulda aday olmayacağı, eski hakemlerden, gözlemci Özkan Kaya ve GökhanYumlu'nun başkan adayı olduğu öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ