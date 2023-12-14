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Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde, 11 Aralık’ta oynanan ve 1-1 biten Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk ve tekmeli saldırısı üzerine ertelenen liglerin yeni programı belli oldu.

FEDERASYON

ÇARK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 13 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, bu hafta sonu yapılması gereken ancak ertelenen maçların 10 Ocak’ta oynanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki, bu kez Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan duyuruda, ertelenen maçların 19-21 Aralık’ta oynanacağı belirtildi.

ÇORUM FK

ŞANLIURFA MAÇI

21 ARALIK’TA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısında kalan son 2 haftasıyla ilgili açıkladığı programa göre; 15-16-17 ve 18 Aralık’ta oynanması gereken 16. Hafta maçları, ertelemenin ardından 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerine alındı. Ahlatcı Çorum FK’nın Şanlıurfaspor’la 18 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynaması gereken karşılaşmanın yeni tarihi 21 Aralık Perşembe olarak güncellendi. Maçın 20.00 olan başlama saati ise 17.00 olarak değiştirildi.

BOLU MAÇININ

SAATİ DEĞİŞTİ

Ligde, ilk yarının son haftasını içeren 17. hafta maçları ise daha önce belirtildiği gibi 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 25 Aralık Pazartesi günü, Boluspor’u konuk edecek olup, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlaması gereken maçın saati 17.00 olarak değiştirildi.

Böylece, TFF’nin erteleme kararı, 1.Lig’in bitiş tarihini etkilememiş oldu. Ligde ilk yarı daha önce açıklanan planlamaya göre yine 25 Aralık’ta sona erecek.

1.LİG 16.HAFTA MAÇ PROGRAMI

19 ARALIK SALI

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor

17.00 Giresunspor-Gençlerbirliği

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK

20 ARALIK ÇARŞAMBA

14.00 A.Keçiörengücü-Bandırmaspor

14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor

17.00 Adanaspor-Altay

20.00 Göztepe-Eyüpspor

21 ARALIK PERŞEMBE

14.00 Boluspor-Manisa FK

17.00 Şanlıurfaspor-A.Çorum FK

1.LİG 17.HAFTA MAÇ PROGRAMI

23 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor

24 ARALIK PAZAR

13.30 Bodrum FK-Göztepe

13.30 Bandırmaspor-Adanaspor

16.00 Ümraniyespor-Giresunspor

19.00 Altay-A.Keçiörüngücü

25 ARALIK PAZARTESİ

14.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor

17.00 A.Çorum FK-Boluspor

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor