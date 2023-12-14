Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde, 11 Aralık’ta oynanan ve 1-1 biten Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk ve tekmeli saldırısı üzerine ertelenen liglerin yeni programı belli oldu.
FEDERASYON
ÇARK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 13 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, bu hafta sonu yapılması gereken ancak ertelenen maçların 10 Ocak’ta oynanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki, bu kez Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan duyuruda, ertelenen maçların 19-21 Aralık’ta oynanacağı belirtildi.
ÇORUM FK
ŞANLIURFA MAÇI
21 ARALIK’TA
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısında kalan son 2 haftasıyla ilgili açıkladığı programa göre; 15-16-17 ve 18 Aralık’ta oynanması gereken 16. Hafta maçları, ertelemenin ardından 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerine alındı. Ahlatcı Çorum FK’nın Şanlıurfaspor’la 18 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynaması gereken karşılaşmanın yeni tarihi 21 Aralık Perşembe olarak güncellendi. Maçın 20.00 olan başlama saati ise 17.00 olarak değiştirildi.
BOLU MAÇININ
SAATİ DEĞİŞTİ
Ligde, ilk yarının son haftasını içeren 17. hafta maçları ise daha önce belirtildiği gibi 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 25 Aralık Pazartesi günü, Boluspor’u konuk edecek olup, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlaması gereken maçın saati 17.00 olarak değiştirildi.
Böylece, TFF’nin erteleme kararı, 1.Lig’in bitiş tarihini etkilememiş oldu. Ligde ilk yarı daha önce açıklanan planlamaya göre yine 25 Aralık’ta sona erecek.
1.LİG 16.HAFTA MAÇ PROGRAMI
19 ARALIK SALI
14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor
17.00 Giresunspor-Gençlerbirliği
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK
20 ARALIK ÇARŞAMBA
14.00 A.Keçiörengücü-Bandırmaspor
14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor
17.00 Adanaspor-Altay
20.00 Göztepe-Eyüpspor
21 ARALIK PERŞEMBE
14.00 Boluspor-Manisa FK
17.00 Şanlıurfaspor-A.Çorum FK
1.LİG 17.HAFTA MAÇ PROGRAMI
23 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor
24 ARALIK PAZAR
13.30 Bodrum FK-Göztepe
13.30 Bandırmaspor-Adanaspor
16.00 Ümraniyespor-Giresunspor
19.00 Altay-A.Keçiörüngücü
25 ARALIK PAZARTESİ
14.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor
17.00 A.Çorum FK-Boluspor
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor