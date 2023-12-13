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"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."



"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Disiplin talimatlarımızda, bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz."



"Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak."

"Halil Umut Meler, UEFA ve FIFA tarafından saygıdeğer bir hakemimiz. Kendisinin Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev almasını bekliyoruz.”

Trendyol Süper Lig'de bu haftasonu oynanması gereken 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te yapılacak.