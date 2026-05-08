DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda esnaf, sanayici ve KOBİ temsilcileri ile biraraya geldi.

Partisinin düzenlediği etkinlik için geldiği Çorum’da TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek bir süre görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan daha sonra TSO Meclis Salonu’nda açıklamalarda bulundu. Genel Merkez yöneticileri başta olmak üzere TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile çok sayıda sanayici ile biraraya gelen Ali Babacan burada yaptığı açıklamada toplumun tüm kesimlerinin sorunlu olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisindeki daralma, yüksek enflasyon, üretim kaybı ve güven sorununa dikkat çekerek emekliden esnafa, çiftçiden sanayiciye kadar toplumun her kesimlerinin ciddi sıkıntıları olduğunu anlatan Ali Babacan, mevcut ekonomik yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Ekonomiye ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak ülkede ekonomik sıkıntıların her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Babacan, vatandaşların en temel gündeminin ekonomi ve geçim derdi olduğunu kaydetti. Babacan: “Ülkemizde maalesef sıkıntılar büyük, gittikçe de büyüyor. Vatandaşa sorduğumuzda en önemli sorun alanı nedir diye. Ekonomi ve güvenlik öne çıkmaktadır. Son 6-7 yıldır enflasyon karşısında tüm kesimler çok ezildi. Tabii sorun sadece sabit gelirlilerle ilgili değil, Esnaftan sanayicisine, KOBİ’den çiftçisine kadar herkes büyük sorunlar yaşıyor. İhracatçı da artan finansman maliyetleri ve maliyet baskısının yanında bastırılmış döviz kuru sonucu büyük sıkıntıya girdi. Beyaz eşya, hazır giyim sektörlerinde ihracat sürekli düşüyor. Çiftçimizin aldığı traktör sayısı son iki yılda yüzde 50 azaldı.

Baktığımızda aslında Türkiye’deki en önemli sorunu biz güven sorunu olarak görüyoruz. Güven, yani insanların yarınlara güvenle bakamıyor oluşu. Gençler için de böyle, esnafımız için de böyle, sanayimiz için de böyle. Küçük büyük, alnının teriyle, bileğinin gücüyle helalinden para kazanmak için mücadele eden herkes için böyle. Ve maalesef şu anda hukuki güvenlik başta olmak üzere Türkiye’de insanların kendini güvende hissettiği bir ortamda değiliz maalesef. Devletin ekonomiyi büyüterek gelirini artırması gerekiyor. Son 8 yıldır Türkiye’de insanların önünü görmesinin zor olduğu bir dönemden geçiyoruz.

2023’ten bu yana ekonominin başına getirilenler de reel sektörü bilmiyorlar ve yapabildikleri tek şey faiz artırmak oldu. Teşhis yanlış, tedavi yanlış. Türkiye’deki enflasyonun sebebi aşırı talep değil. Türkiye’de enflasyonun artmasının sebebi döviz kurunun patlatılması. Döviz kuru patlayınca bütün maliyetler arttı ve arz taraflı bir enflasyon sorunu var Türkiye’de. Bunun çözümü üretimi desteklemektir, üretenin maliyetlerini düşürücü tedbirler almaktır. Yapılması gereken sadece devleti yöneten kadroların dürüst ve ehil insanlar olması. Yani çalmayacak, çaldırmayacak ama işini de bilecek kadrolar çok önemli. Sağlam kadrolar kuracaksınız” diye konuştu.

