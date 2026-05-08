Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Genel Merkez yöneticileri Çorum’a çıkarma yaptı.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında partisinin düzenlediği program için ilimize gelen Ali Babacan, Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin başta olmak üzere DEVA Partisi Bölge Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, İl Başkanı Mustafa Özateş, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile birlikte Cuma Namazı sonrasında esnaf, vatandaş, çiftçi, emekli, sanayici ve iş insanları ile buluştu.

Ulucami’de Cuma Namazı çıkışı ile başlayarak esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelen, sorunları ve taleplerini de dinleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan büyük ilgi gördü.

Vatandaş ve esnafın ekonomik kriz, enflasyon, geçim sıkıntısı, vergi ve maaş adaletsizliği, çiftçinin ise ürünün para etmemesi, girdi fiyatlarının sürekli artması gibi sorunlarını dinleyen Ali Babacan ülkemizin güçlü bir ülke olduğunu, sorunların çözümsüz olmadığını ancak bu iktidarın değişmesinin şart olduğunu vurguladı.

Emekliler düşük maaşları, vatandaşlar hayat pahalılığını, esnaf ise ekonomik sorunlarını Babacan’a anlatırken, kentte günün en dikkat çeken gündemi de yine ekonomi oldu.

Saat Kulesi civarında bulunan Hürriyet Parkı, Çöplük Çarşısı, Dar Arasta ve civarındaki esnafı ziyaret eden DEVA Partisi heyetine vatandaşların birbiri ardına sorunlarını anlattığı gözlendi.

Vatandaşın emekli maaşının düşüklüğünü “birkaç bile içemiyoruz” şeklinde anlatmasına “Hayat pahalı” şeklinde cevap veren Ali Babacan yaşanan sorunların farkında olduklarını dile getirdi. İktidarın 2026 yılı için faiz ödemelerine 2 trilyon 743 milyar lira yani 40 milyar dolar ödeyeceğini belirten Ali Babacan bu para ile ülkedeki tüm sulama, baraj, projelerinin tamamlanabildiğini, bunun olması halinde üretimin artarak gelirin yükseleceğini söyledi.

Devletin çiftinin mazot, gübre, sigorta gibi giderlerinin yüzde 50’sini karşılaması gerektiğini de anlatan Babacan; “Biliyorsunuz biz bu iktidarın yanlışlarını gördüğümüz için ayrıldık. Kaynakları faize aktarmayı tercih ediyorlar. Yolsuzluklar ve yoksulluk çoğalıyor. Devletin kaynakları hortumlanıyor. Bunları kesmek gerekiyor. Mesela faize ayırdıkları 40 milyar dolarlık kaynak ile ülkedeki tüm sulama projeleri tamamlanırdı. İktidarın etrafı bir menfaat şebekesi tarafından sarılmış durumda. Ancak bir değişim yaşanırsa bu sorunlar çözülebilir. İsraf aldı başını gidiyor” diye konuştu.

Parkta sorunları konuşan vatandaşlar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşanırken, Ali Babacan daha sonra ise geçtiğimiz aylarda arastada kaydettiği videoda öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerine, buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğine ilişkin videosundan dolayı hakkında soruşturma açılan Esnaf Murat Kırcı’yı da ziyaret etti.

Esnaf Murat Kırçı ile Ali Babacan arasında geçen konuşma şu şekilde:

Duruşmada beraat ettiğini ancak savcının davayı istinafa taşıması nedeni ile sürecin devam ettiğini anlatan Murat Kırcı’ya destek veren Ali Babacan her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi