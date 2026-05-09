Vali Ali Çalgan, Kargı ilçesi dönüşünde Laçin bölgesinde görev yapan jandarma trafik devriye ekibini ziyaret etti.

Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Çalgan, görev başındaki personelle bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahada görev yapan ekibin Trafik Haftası’nı kutlayan Vali Çalgan, jandarma personeline çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

Laçin bölgesindeki trafik denetim ve güvenlik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

