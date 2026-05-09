Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Türk Sanat Müziği solisti İbrahim Karaman, ressam Derya Şengül ile hayatını birleştirdi.

Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikâh Salonu’nda kıyılan nikâha, İbrahim Karaman’ın Çorum’dan yakın arkadaşları Ahmet Batum, İsmail Bezgin, Benel Demirer, Mehmet Battal ve Cihat Ecdaroğlu da katıldı.

İbrahim Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatın sefası da bizim, cefası da” ifadesini kullandı.

Öte yandan, ressam Derya Şengül’ün katıldığı, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde devam eden “Mekan ve Bellek” konulu sergi yarın sona erecek.