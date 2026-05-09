Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve Etimesgut Müftüsü Kamil Oktay, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanan hemşehrimiz Mehmet Levent Kepçeli’yi ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler.

Zeki Gül, konuyla ilgili paylaşımında, makamlara şeref katan hemşehrileri ile gurur duyduğunu belirterek, bir araya geldiği bütün bu isimlerin “Çorum’un adını yücelten dostları” olduğunu söyledi.