Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Binası'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında partinin ilçe ve il kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İl Başkan Yardımcıları ve İlçe Başkanları katıldı.

MHP İl Başkanı Çıplak yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Dr. Devlet Bahçeli’nin himayelerinde ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kongre takviminin netleştiğini belirtti.

MHP’nin 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen MYK toplantısında alınan karar kapsamında, 7 Mayıs 2026 itibarıyla ilçe ve il kongreleri sürecinin resmen başlatıldığını ifade eden İl Başkanı Çıplak, ilk ilçe kongresinin ise Milli Mücadele’nin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs ruhuna atıfla İlkadım ilçesinde yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Mehmet İhsan Çıplak, bu kapsamda il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda, Haziran ayında başlaması planlanan ilçe kongrelerinin işleyişi, yasal süreçler ve teşkilat çalışmalarına ilişkin konuların değerlendirildiğini belirten Çıplak, tüm sürecin Genel Merkez talimatları doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Mehmet İhsan Çıplak açıklamasında, MHP teşkilatlarının dava değerlerine bağlılıkla ve teşkilat disiplini içerisinde kongre sürecini en güçlü şekilde tamamlayacağını vurgulayarak, Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

