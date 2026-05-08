DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Babacan, Türkiye’de ekonomik sıkıntıların derinleştiğini, gelir dağılımında ciddi adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

Şehit ve gazi annelerine karanfil veren Babacan, yaptığı konuşmada hem ekonomik tabloya hem de toplumsal sorunlara dikkat çekti.

“GEÇİM SIKINTISI ARTIYOR, UMUTLAR AZALIYOR”

Babacan, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptıkları ziyaretlerde benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, “Geçim sıkıntısı artıyor, umutlarımız azalıyor. Bugün Çorum’da şehir merkezinde yaptığımız kısa bir tur bile Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi” dedi.



Gençlerin gelecek kaygısı taşıdığını, ailelerin geçim zorluğu yaşadığını ifade eden Babacan, esnaf, işçi ve işverenlerin de benzer sıkıntılar içinde olduğunu dile getirdi.

“GENİŞ KESİMLER FAKİRLEŞİRKEN AZINLIK ZENGİNLEŞİYOR”

Ekonomideki gelir dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, servetin adil dağılmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Az sayıda insan zenginleşirken çok geniş kesimler her gün daha fazla fakirleşiyor. Bu adil bir düzen değildir. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucunu yaşıyoruz.”

Babacan, yüksek faiz gelirlerine dayalı ekonomik yapının da adaletsizliği artırdığını belirterek, “Uzun süre paradan para kazanmayı teşvik eden bir sistem oluştu” dedi.

“DEVLETİN ÖNCELİĞİ EMEK VE ADALET OLMALI”

Devletin temel sorumluluğunun vatandaşın yanında durmak olduğunu vurgulayan Babacan, “Önce emeği koruyan, insan onurunu gözeten bir anlayış gerekir. Bizim anlayışımızda faiz değil emek, ayrımcılık değil adalet vardır” ifadelerini kullandı.

“85 MİLYONUN REFAHI İÇİN KAYNAKLAR ADİL KULLANILMALI”

Türkiye’nin kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini söyleyen Babacan, “Bu kaynaklar sadece belli kesimlerin değil, 85 milyonun refahı için kullanılmalıdır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, emeğin değersizleşmediği bir düzen mümkündür” dedi.

“TÜRKİYE ZOR GÜNLERİ AŞACAK”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Babacan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunları aşacağına inandığını belirterek, “Bu millet güçlüdür. Hakka ve adalete olan inancıyla yeniden ayağa kalkacaktır” diye konuştu.