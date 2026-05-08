Çorum’da düzenlediği basın toplantısında ekonomi, hukuk, erken seçim, ittifak çalışmaları, çiftçilerin sorunları, sanal bahis ve Türkiye’nin yönetim anlayışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ekonomi hukuk ve adalet olmadan düzelmez”

Türkiye’de ekonominin yalnızca ekonomik politikalarla düzelemeyeceğini savunan Babacan, hukuk devleti, demokrasi ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan sorunların temelinde kötü yönetim olduğunu öne süren Babacan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ekonomi için önce adalet lazım, hukukun üstünlüğü lazım. Demokrasi olmayınca, ifade özgürlüğü olmayınca ekonomi düzelmez. İsterlerse Nobel ödüllü ekonomistleri getirsinler yine sonuç değişmez.”

Birçok ülkede enflasyonun tek haneye düştüğünü belirten Babacan, Türkiye’de ise yüksek enflasyonun sürdüğünü ifade etti.

“Türkiye orta gelir tuzağından çıkamadı”

Babacan, yıllardır Türkiye’nin “orta gelir tuzağı” konusunda uyarıldığını dile getirerek, gerekli adımların atılmaması nedeniyle ülkenin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşamadığını savundu.

olarak ülke yönetimine hazır olduklarını ifade eden Babacan, her alanda çözüm önerileri hazırladıklarını belirtti.

“Saadet ve Gelecek Partisi ile yakın çalışıyoruz”

ve ile ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Babacan, seçim sürecine doğru daha geniş kapsamlı ittifakların oluşabileceğini söyledi.

Babacan, ortak aday konusunun henüz erken olduğunu ifade ederek, her genel başkanın doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu kaydetti.

“Esnaf vergi yükü altında”

Çorum’daki ziyaretlerinde vatandaşların ekonomik sıkıntıları anlattığını belirten Babacan, özellikle küçük esnafın iş yapamamaktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Vergi politikalarını eleştiren Babacan, “3 metrekare dükkandan alınacak vergiyle bu ülkenin ekonomisi düzelmez.” dedi.

Ekonominin büyütülmesi gerektiğini dile getiren Babacan, yüksek faiz ve hayat pahalılığının vatandaşın yükünü artırdığını savundu.

“Çiftçiler üretmekten vazgeçiyor”

Tarım sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Babacan, çiftçilerin zarar ettiğini ve gençlerin tarımdan uzaklaştığını ifade etti.

Babacan, “Çiftçilerin çocukları artık tarımla uğraşmak istemiyor. Çünkü ailelerinin geçinemediğini görüyorlar.” diye konuştu.

“Emekliler açlık sınırının altında yaşıyor”

Emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle büyük geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Babacan, maaş artışlarının yetersiz kaldığını savundu.

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Babacan, enflasyonun yeniden tek haneye indirilebileceğini ifade etti.

“Erdoğan’ın yeniden adaylığı için erken seçim gerekir”

Cumhurbaşkanı ’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, mevcut durumda erken seçim kararı alınmadan yeniden adaylığın mümkün olmadığını ileri sürdü.

Babacan, erken seçim kararının TBMM tarafından alınması halinde yeniden adaylık yolunun açılabileceğini söyledi.

“Sanal bahis ve kumar büyük sorun”

Türkiye’de yasa dışı sanal bahis ve sanal kumarın hızla yayıldığını savunan Babacan, bunun toplumsal sorunlara neden olduğunu dile getirdi.

raporlarına işaret eden Babacan, sanal bahis ve kumarın özellikle gençler arasında arttığını ifade etti.

Şike ve yasa dışı bahis ilişkisine de değinen Babacan, “Temiz yönetim için güçlü siyasi irade gerekir.” dedi.

“İktidar vatandaş yerine sermayeyle barışık”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, büyük sermaye ve ithalatçıların desteklendiğini, çiftçi ve üreticilerin ise geri planda bırakıldığını savundu.

İthalat politikalarının yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını öne süren Babacan, “Bu ülkenin çiftçisiyle, esnafıyla, emeklisiyle barışık bir yönetime ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

“Siyaset tiyatro değildir”

Siyasette sağduyunun önemine vurgu yapan Babacan, “Siyaset tiyatro değildir, siyaset sahici olmaktır.” dedi.

Türkiye’nin sorunlarının sabır, akıl ve istişareyle çözülebileceğini belirten Babacan, ülkenin daha müreffeh bir geleceğe ulaşacağını sözlerine ekledi.